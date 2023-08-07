الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة فى الشرقية

جثة طفل
جثة طفل

لقى طفل عمره 4 سنوات بمحافظة الشرقية مصرعه متأثرًا بإصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بقرية حوض نجيح نطاق مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى بوصول "هيثم. إ. م"، 4 سنوات، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بقرية حوض نجيح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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