الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أقوال المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته بمدينة السلام

حبس متهمين
حبس متهمين

أقر المتهمون بقتل سائق توك توك لسرقته بمدينة السلام أمام جهات التحقيق المختصة بإرتكابهم جريمة قتل المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض " مطواه" بهدف سرقة التوك توك الخاص به.

واعترف المتهمون  بتتبعهم لخط سير المجنى عليه وقاموا بإستيقافه بأحد المناطق الخالية من كاميرات المراقبة وقاموا باستدراجه لأحد المناطق النائية بمنطقة النهضة. 

كما أقر المتهمون بأنهم استغلوا صغر سن المجني عليه لاستدراجه وسرقته وأنهم وراء سرقة أربع تكاتك بالإكراه من سائقيها بمحيط منطقتي المرج والسلام.

وقررت نيابة السلام بإحالة المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته لمحكمة الجنايات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على جثة بأحد المناطق النائية بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تبين بأنه سائق توك توك وتم ضبط المتهمين وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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