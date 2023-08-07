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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة لترشيد استهلاك الكهرباء في قرى ومدن دمياط

دمياط
دمياط

قال اللواء أحمد قاسم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط، إنه تم شن حملات مكبرة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وغلق جميع اللوحات والإعلانات المضيئة بقرية أم الرضا مركز كفر البطيخ، مؤكدا أن هناك متابعة ميدانية بشوارع قرية أم الرضا لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في إطار تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرتها الحكومة.

وجرى شن حملات بشوارع مدينة كفر البطيخ لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في إطار تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرتها الحكومة، تحت إشراف روضة منير نائب المدينة وإدارة النظافة وإدارة المتابعة الميدانية.

كما شددت الدكتورة منال عوض  محافظ دمياط، على مراجعة أعمدة الإنارة وعمل الصيانة الدورية لها بصفة مستمرة وبناء على تعليمات اللواء  أحمد قاسم أحمد  رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، تم إجراء حملة لصيانة أعمدة الإنارة ومراجعة الكشافات والخلايا الضوئية وتخفيف الأحمال لترشيد الاستهلاك بقرية الركابية مركز كفر البطيخ.

 

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