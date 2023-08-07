الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدفع بمعدات تطهير جديدة بـ 35 مليون جنيه لدعم "مياه سوهاج"

معدات تطهير
معدات تطهير

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إنه تم شراء 6 كباش مجهز بقيمة 31.9  مليون جنيه وشراء عدد 3 نافورى صغير بقيمة 3.3 مليون جنيه وأن هذه المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين. 

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفني، أن الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية وانه تم توزيعهم على أفرع صرف صحى سوهاج والمنشاة وساقلتة وطهطا وجرجا ودار السلام .

 وأوضح رئيس قطاع التأمين الفني، أن النافورى الصغير يقوم بأعمال تطهير خطوط وشبكات انحدار الصرف الصحي، وأنه تم توزيعهم على أفرع صرف صحي المراغة وجهينة وطما.

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