الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القصة الكاملة لغرق 3 شقيقات وإصابة الرابعة فى نيل المعادى

غرق
غرق

شهدت منطقة المعادي واقعة مأساوية أثارت الفزع بين الأهالي عقب العثور على ٣ جثث لسيدات شقيقات في حالة غرق بمياة النيل.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادي بنطاق جنوب العاصمة، وعلى الفور تم الدفع بفرق الانقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية إلى مكان البلاغ. 

دلت التحريات فىيواقعة غرق 3  شقيقات وإصابة الرابعة في نهر النيل بمنطقة المعادي، أن التيار جرفهم لعدم إجادتهم السباحة. 

وأضافت التحريات، أن الشقيقات الأربعة التي تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و34 سنة، نزلوا للنيل هربًا من حرارة الجو بمنطقة المعادي، لكن سرعة التيار ما جرفتهم المياه مما تسبب فى وفاة 3 منهن، وتم انتشال الرابعة في حالة حرجة ونقلها للمستشفى.

وتابعت التحريات، أن قوات الإنقاذ النهري تتبعت مسار التيارـ وعثر على جثتى فتاتين منهن وجاري البحث عن الجثة الثالثة.

وتبين غرق كلًا من إيمان محمد نادي محمد 34 سنة ربة منزل،  ياسمين محمد نادي محمد، 27 سنة،  ربة منزل، وفاء محمد نادي محمد، 22 سنة، ربة منزل، كما أصيبت شقيقتهم الرابعة ابتسام محمد نادي محمد، 25 سنة، ربة منزل. 

وتم انتشال جثتين وفتاة مصابة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين الى المشرحة، ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما نقلت مصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

وبإخطار اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمه أمر رجال المباحث باجراء التحريات وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة و تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة و مناقشة أهلية المجني عليهن للوقوف على سبب الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في مصرعهن. 

اللواء أشرف الجندي القصة الكاملة المسطحات المائية النيابة العامة أمن العاصمة بمنطقة المعادى
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