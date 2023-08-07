"الدستور" داخل محطة مترو التوفيقية بعد خروجها للنور (صور)

أيام قليلة وتخرج محطة مترو الأنفاق بالتوفيقية الخط الثالث إلى النور، وهي المحطة الكائنة في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، بعدما تم الانتهاء من ألأعمال النهائية بها والتشغيل التجريبي، وهو ما ترتب عليه رفع الحواجز الحديدية من محيطها، بعد ٣ سنوات من وضعها وإغلاق بعض الشوارع الرئيسية حولها بسبب أعمال إنشاء وتدشين المراحل الأولي منها.

وفوجئ أهالي وسكان المهندسين والعجوزة بقيام الشركة المنفذة للمشروع بإزالة عدد كبير من الحواجز الحديدية بشارع أحمد عرابي الواصل بين شارع السودان وكورنيش النيل مرورًا بميدان سفنكس، وظهور بعض الملامح الأولية للمحطة التي تستعد للتشغيل واستقبال الجمهور مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، التي تشمل محطات "التوفيقية، البوهي ، وادي النيل، جامعة الدول"، من المنتظر دخولهم الخدمة في غضون أسابيع قليلة قادمة.

قامت "الدستور" بجولة داخل محيط المحطة المنتظر خروجها للنور، للوقوف على التشطيبات النهائية بها، وأيضًا رصد أراء المواطنون حول هذا المشروع القومي وفتح الشارع أمام المارة مرة أخرى بعد غياب ٣ سنوات.

وكانت البداية مع عم "سيد" موظف بإحدى المحلات التجارية بالمنطقة، قال: "أنا ساكن في منطقة المرج، وكنت بعاني في المواصلات عشان أوصل لشغلي بسهولة، خاصة مع استغلال بعض السائقين وزيادة الأجرة بصورة شبه شهرية، وبالطبع المترو بعد تشغيله نص ساعة بالكتير وهكون في شغلي بدون معاناة ومرمطة المواصلات، وبشكر المسئولين على هذا المشروع العملاق، وخبر التشغيل التجريبي للمحطة أسعدني جدًا، خاصة وأنه أصبح من المنتظر استقبالها للمواطنون خلال أسابيع على حد علمي".

بالحديث مع شخص آخر يدعى "على" محاسب قانوني ومن قاطني المنطقة، قال: "بصراحة خبر رفع الحواجز الحديدية أدخل السرور في نفوس جميع سكان المنطقة، بعد إغلاق دام حوالي ٣ سنوات، لكن جميعًا كنا مع المشروع ومع تنفيذه في أسرع وقت ممكن حتى يوفر علينا معاناة استقلال السيارات وركوب المواصلات، بالنسبالي معايا سيارة، هقوم بركتها وركوب المترو بمجرد تشغيله توفيرًا للبنزين، وتفادي الزحمة وإهدار الوقت للوصول إلى عملي في منطقة مصر الجديدة، وبصراحة واضح أن المحطات الجديدة التي تم إنشائها جميعها على أعلى مستوى".

محطة مترو الأنفاق بالتوفيقية الخط الثالث

محطة مترو الأنفاق بالتوفيقية الخط الثالث

محطة مترو الأنفاق بالتوفيقية الخط الثالث

محطة مترو الأنفاق بالتوفيقية الخط الثالث