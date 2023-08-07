الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الوثائقية".. كاتب صحفى: أسامة أنور عكاشة اتخذ علم النفس مفتاحًا رئيسيًا ببناء شخصياته

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

عرضت قناة "الوثائقية"، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، والذي يكشف عن موهبة الكاتب الراحل والتي بدأت منذ طفولته والمواقف التي عاشها وأثرت في شخصيته ككاتب.

وقال عبدالله السناوي، الكاتب الصحفي، إن أسامة أنور عكاشة، لم ينجح من فراغ بحكم تكوينه الأساسي اهتم بعلم النفس وكان ذلك مفتاحًا رئيسيًا في بناء شخصياته  كل أعماله، "عكاشة"، كل أعماله تقريبًا تبحث عن النفس البشرية وتربطها بالتاريخ ونجاحه يعود لأنه يمس شخصيات حقيقية من لحم ودم.

أسامة أنور عكاشة نجح في أن يجعل أبطاله مرتبطين بالنصوص

وأضاف الكاتب الصحفي سيد محمود، أن أسامة أنور عكاشة نجح في أن يجعل أبطاله مرتبطين بالنصوص وأكثر واحد مثل معه محمد متولي وشوقي شامخ، توجد علامات كانت في دراما أسامة أنور عكاشة، وهي أنه يفكر في الممثل وهو يكتب.

وتابعت الفنانة صابرين، أن المشاهد المصري دائمًا عندما يشاهد أعمال "عكاشة"، يشعر أنها مرايته وأنه يرى نفسه. 

الوثائقية أسامة أنور عكاشة علم النفس بناء شخصياته النصوص صابرين
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