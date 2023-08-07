الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الوثائقية| أسامة أنور عكاشة بكى بغزارة بسبب الجزء الثالث من زيزينيا

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

قال المخرج جمال عبدالحميد، إنه كان يريد عمر الشريف في مسلسل زيزينيا، لكن عندما كلمه، اقترح عليه للدور جميل راتب.

وأكد عبدالحميد، خلال الجزء الثاني من فيلم أسامة أنور عكاشة، الذي أذاعته قناة الوثائقية، أن الفضل في نجاح زيزينيا يرجع لكتابة أسامة أنور عكاشة، مشيرًا إلى أن الاتفاق كان على 3 أجزاء.

 

وقال الكاتب عبدالله السناوي، إن الجزء الثالث، لم يصنع، لكن أسامة أشار مرة في مقال عن أحداث الجزء الثالث، وقال إن الشخصية تتمرد على المؤلف، وهو شخصية آثار الحكيم البنت الارستقراطية التي وقعت في حب نصاب، وقال أسامة، إن الشخصية كانت تحاكم المؤلف، إنه ظلمها، فوعدها أن ينصفها في الجزء الثالث.

وأردف: "عدم صناعة الجزء الثالث من زيزينيا هو خسارة كبيرة".

وأشار الفنان عبدالعزيز مخيون، إلى أن أسامة قال له "هخليك تتحدى نفسك، شخصية واحد نصاب يدعي إنه مناضل سياسي، يسطو على أسرة وينصب على بنتهم ويتزوجها".

وقالت الإذاعية، نسرين أسامة أنور عكاشة، إن والدها بكى أثناء عرض مشهد من زيزينيا، مردفة: "رأيت بابا سرحان وفجأة الدموع نزلت من عينه بغزارة، ودخل في حالة عاطفية، وكان مشحون، فهدأناه، وسألناه، قال أنتوا فاكرين سهل عليّ الجزء الثالث من زيزينيا ميتعملش".

الوثائقية أسامة أنور عكاشة زيزينيا
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