مفاجأة.. أسامة أنور عكاشة قدم شخصية والده الحقيقية في مسلسل "زيزينيا"

كشف الناقد الأدبي، حمدي عبدالرحيم، مفاجأة عن شخصيات "زيزينيا" رائعة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقال خلال الجزء الثاني من فيلم أسامة أنور عكاشة، الذي أذاعته قناة الوثائقية، إن البطل الحاج عبدالظاهر، والد بشر، هو شخصية والد أسامة أنور عكاشة، التاجر المحب للحياة الواعي القارئ، الذي حفظ جدول الضرب، ولديه ولع بتمصير التجارة.

وأشار الناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح إلى أن شخصية بشر عامر عبدالظاهر، وتكوينه من أم إيطالية وأب مصري، تعبر عن تحولات المجتمع في الأربعينات، وفي زيزينيا ينتصر أسامة أنور عكاشة بوضوح للجانب المصري، ويتحول بشر من خواجة، لمناضل وطني يرفض إغراءات خاله وثروته.

وأردف: "أسامة أنور عكاشة، أراد القول إننا الجانب الأقوى يستوعب ويصهر الثقافات، ويعمل سبيكة من الذهب".