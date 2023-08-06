الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الوثائقية".. ناقدة فنية تكشف عن شخصيات استوحاها أسامة أنور عكاشة من نجيب محفوظ

جريدة الدستور

عرضت قناة "الوثائقية"، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، والذي يكشف عن موهبة الكاتب الراحل والتي بدأت منذ طفولته والمواقف التي عاشها وأثرت في شخصيته ككاتب.

وقال مجدي صابر، الكاتب والسيناريست، إن مسلسل "أرابيسك"، تفاصيل المكان واللهجة التي كان يتحدث بها الأبطال و المرتبطة بالمكان والزمان هذه العناية ناتجة عن كتابة الرواية لأن أسامة كان في الأصل كاتب روائي.

وأضافت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن شخصية عبدالفتاح درغامي، من الشخصيات المحفوظية، ممكن أن يكون استوحاها أسامة أنور عكاشة، من الشخصيات التي قدمها نجيب محفوظ، وهذا نوع من التناغم بين اثنين من العمالقة الكبار وأن أحدهم سبق الآخر والثاني تأثر به وأحب هذا العالم.

أبطال نجيب محفوظ يسمون في الأدب أبطال المفارقة الفلسفية

وتابع الكاتب الصحفي سيد محمود، أن نجيب محفوظ أبطاله نسميهم في الأدب أبطال المفارقة الفلسفية مثل "الطريق، والسمان والخريف، وميرامار"، كلهم وجدوا اسئلة كبيرة في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن نجيب محفوظ القاهري كان يحل أزمات أبطاله في الإسكندرية، وعندما كتبت "ليالي الحلمية"، للمرة الأولى كانت ثلاثية وليست خماسية فالثلاثية تعطي حالة مباشرة على عالم نجيب محفوظ.

الوثائقية أسامة أنور عكاشة الناقدة الفنية شخصيات استوحاها نجيب محفوظ
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