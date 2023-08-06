بالأسماء.. مصرع 4 طلاب جراء حادث سير في قنا

حصل "الدستور" على أسماء الضحايا الـ4 الذين لقيوا مصرعهم، الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكلين على الطريق الصحراوي الغربي بجوار مصنع الألومنيوم بمركز نجع حمادي، شمالي قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكلين على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية طوبيا بجوار مصنع الألومنيوم في مركز نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 طلاب أثناء عودتهم من مران السباحة وجاءت أسمائهم كالآتي:"كارم محمد عبدالحميد همام، يبلغ من العمر 17 عامًا، محمد أحمد عبدالفتاح طه، يبلغ من العمر 20 عامًا، وطه أحمد عبد الفتاح، يبلغ من العمر 10 أعوام، ونور محمد أحمد، يبلغ من العمر 17 عامًا، مقيمين في قرية هو مركز نجع حمادي.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بهجورة تحت تصرف النيابة جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكلين على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية طوبيا بجوار مصنع الألومنيوم في نجع حمادي.