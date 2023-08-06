الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد لطفي ضيف شرف الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"

محمد لطفي
محمد لطفي

تعاقد الفنان محمد لطفي على الظهور كضيف شرف ضمن أحداث الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” والذي يحمل اسم “القاضية” ومن المقرر أن يبدأ تصوير دوره في الفيلم نهاية شهر أكتوبر المقبل عقب انتهاء كافة التحضيرات الخاصة بالعمل. 

ويشهد الفيلم تحولات جذرية في قصة الفيلم وتظهر العديد من الشخصيات الجديدة. 

الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» من إخراج طارق العريان وبطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن يبدأ التصوير نهاية العام الجاري على أن يعرض الفيلم خلال العام المقبل خلال عيد الفطر أو عيد الأضحى المقبلين، وانتهى المؤلف صلاح الجهيني من كتابة السيناريو وتجرى جلسات العمل والبروفات خلال الفترة المقبلة

 يذكر أن محمد لطفي ينتظر خلال أيام عرض فيلم ابو نسب الذي يشارك في بطولته أمام النجم محمد إمام. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الفنان محمد إمام الذي يلعب دور طبيب، ويظهر محمد إمام خلال فيلم “أبونسب” بشخصية جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل، و يقع في غرام فتاة تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية و تقابل محمد إمام و يحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.

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