الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل لحيازته 300 طربة حشيش في الإسكندرية

جريدة الدستور

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل،  تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع. \

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبتفتيشه عثر بحوزته علي 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيق أخطرت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاسكندرية حشيش قسم شرطة ثان العامرية
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