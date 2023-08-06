الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد.. وأبو مسلم ينضم للجهاز الفني

أيمن أشرف
أيمن أشرف

خاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي أولى تدريباته الجماعية عقب الراحة السلبية التى منحها بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول للاعبي الفريق بعد انتهاء الموسم الماضي.

وقبل انطلاق المران اجتمعت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق طموحات وأهداف منظومة البنك الأهلي.

وشهد مران اليوم مشاركة أيمن أشرف وأحمد مدبولى وحسن شاهين صفقات نادى البنك الأهلي الجديدة على أن يشارك جريندو وسيرجى أكا فى التدريبات الجماعية المقبلة.

وعلى صعيد آخر، انضم أحمد أبو مسلم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، للجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعدادا للموسم المقبل.

البنك الأهلي بداية الإعداد للموسم الجديد الدورى المصرى
ads

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

حلم «البريكس».. كيف تتحرك مصر للانضمام إلى «تجمع المستقبل»؟

"واحدة غرقت".. مأساة 4 أشقاء مع مياه كورنيش المعادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية