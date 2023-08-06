البنك الأهلي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد.. وأبو مسلم ينضم للجهاز الفني

خاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي أولى تدريباته الجماعية عقب الراحة السلبية التى منحها بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول للاعبي الفريق بعد انتهاء الموسم الماضي.

وقبل انطلاق المران اجتمعت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق طموحات وأهداف منظومة البنك الأهلي.

وشهد مران اليوم مشاركة أيمن أشرف وأحمد مدبولى وحسن شاهين صفقات نادى البنك الأهلي الجديدة على أن يشارك جريندو وسيرجى أكا فى التدريبات الجماعية المقبلة.

وعلى صعيد آخر، انضم أحمد أبو مسلم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، للجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعدادا للموسم المقبل.