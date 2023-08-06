ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بمطار سوهاج الدولي

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسة ممدوح عبدالشافي الشافعي مدير جمرك مطار سوهاج الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة خطوط طيران ويز إير اشتبه عمرو السيد مدير الحركة تفتيش الركاب وبلال محمد ضاحي رئيس قسم الأمن الجمركي وعبدالعزيز فؤاد مدير التعريفة في الراكب “ر. م. أ” مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مروه بيرم تحت إشراف حسن أبو كريشه مدير إدارة الفحص تبين وجود أجسام متماثله متعددة.

وبالعرض على ممدوح عبدالشافي مدير إدارة جمرك مطار سوهاج شكل لجنة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 48 هاتف محمول ماركات مختلفة مخبأة بحقائب الراكب في أماكن يصعب الوصول إليها.

وبلغت قيمة المضبوطات 262 ألف جنيه.