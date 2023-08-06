تجديد حبس 4 تجار مخدرات حازوا 120 طربة حشيش بالعامرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس 4 عاطلين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بحيازة 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما بقصد الاتجار به علي عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاولة نشاطهم الإجرامى في ترويج وحيازة كمية من الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام ومبلغ مالى، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائهم، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 22270 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث ، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم .

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، بأن التحريات السرية دلت على قيام المتهم ع.ب.ح، عامل، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم.

وتم القاء القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحتوي بداخله على 27 قطعة حشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع في المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم للحشيش وزنت 49.05 جرام، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.