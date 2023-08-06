"الباز" يكشف كواليس طرد الإخوان لسيدة فضحت أكاذيبهم في لندن

عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطع فيديو نشره موقع رصد الإخواني، لسيدة طردها الإخوان أثناء عرض فيلم عن اعتصام رابعة في لندن.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن رصد نشرت الفيديو بعنوان طرد مؤيدة للسيسي، لكن السيدة لم تتحدث عن الرئيس، وإنما كانت تفضح أكاذيب الإخوان، وكيف ينتجون أخبارًا كاذبة عن مصر".

وأضاف: "الإخوان خبثاء لكن أغبية، لو بيعملوا دعاية بالفيديو ده خابت تجارتهم، لأن صراخ السيدة بحرقة شديدة يفضح أكاذيبهم، السيدة كانت تقول لدي دعوة ولدي الحق لأكون بالداخل، هل هذه الديمقراطية، أريد الناس يرون كيف الإخوان يختلقون الأكاذيب عن مصر، أريد أن أوضح وجهة النظر الأخرى، ويسمعون الصوت الآخر".

ووجه الباز التحية صمود السيدة وإصرارها على فضح أكاذيب الإخوان، ولن ينجح تدليس رصد الذين عنونوا الفيديو بـ"طرد مؤيدة للسيسي"، لأن كل من يسمع الفيديو سيدرك كذبهم.