صيدلة المنصورة تنظم المؤتمر العلمي الأول للمناعة والطب التجددي لبرنامج الماجستير المهني

نظمت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة المؤتمر العلمي الأول للمناعة والطب التجددي، بتنظيم من برنامج الماجستير المهني للمناعة والطب التجددي.

برعاية الدكتور شريف خاطر -رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور منال عيد عميد كلية الصيدلة ورئيس المؤتمر والدكتور خالد بشير سليم وكيل كلية الصيدلة لشؤون الدراسات العليا للبحوث ومقرر المؤتمر وإشراف الدكتور ميرهان أحمد مقلد -مدير برنامج الماجستير المهني للمناعة والطب التجددي والأمين العام للمؤتمر والرئاسة الشرفية للدكتور أحمد شقير أستاذ جراحة المسالك البولية ومدير مركز الكلي والمسالك البولية الأسبق وبحضور الدكتور ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث والدكتور أيمن نور الدين نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية وعميد كلية الصيدلة والدكتور هاني القناوي وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية طب المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث ودكتورة منى عبد العزيز منتصر وكيل كلية طب الأسنان المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على تطبيقات الخلايا الجذعية والطب التجددي وتدخله الإيجابي في تحقيق معجزات طبية علمية في علاج مشكلات صحية عديدة ليصبح عن جدارة أحد أهم الاحداث التي غيرت في العالم، كما تم فيه مناقشة مجالات البحث العلمي المستقبلية، قدمها لنا كوكبةٌ من العلماء وذوي الخبرة المتخصصين في هذا المجال ومنهم لواء طبيب طارق طه رئيس قسم الخلايا الجذعية والطب التجددي بمركز البحوث الطبية والطب التجددي (ECRRM) ودكتور أسامة عزمي مستشار رئيس المركز القومي للبحوث ومستشار رئيس مركز البحوث و الطب التجديدي و دكتور أحمد درويش أستاذ طب الأطفال و أمراض الدم بمركز الأورام جامعة المنصورة و دكتور حنفي حافظ أستاذ طب الأطفال و أمراض الدم بالمعهد القومي للأورام ومستشفى سرطان الأطفال 57357 ودكتور منة الله شهاب النجار صيدلي إكلينيكي ومشرف علي وحدة زرع النخاع بمستشفى سرطان الأطفال 57357.

وحضر المؤتمر دكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية ودكتور مجدي ثابت -نقيب صيادلة القليوبية ودكتور لمعي موسى أمين عام نقابة الصيادلة الدقهلية ودكتور منى راشد أمين صندوق نقابة صيادلة الدقهلية ودكتور منال فريد وكيل نقابة صيادلة الدقهلية ومن وزارة الصحة دكتور جورج سامي -منسق تدريب الصيدلة الإكلينيكية بمكتب مستشار وزير الصحة للتعليم الطبي ودكتور مدحت المنسي -نائب مدير مستشفى تمي الأمديد المركزي ودكتور هند مصطفى رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى المنصورة التخصصي ودكتور أيمن عبد الفتاح عبد الباقي مدير مستشفى الكبد المصري ودكتور أحمد طايل أمين عام مساعد نقابة صيادلة الدقهلية ومن هيئة الدواء المصرية دكتور نعمات علي عبد الوهاب مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالدقهلية، كما حضر المؤتمر مدير برنامج الزمالة المصرية بالدقهلية، دكتور السيد فاروق ودكتور ميرفت داوود مدير معمل زراعة الأنسجة في MERK بطب المنصورة، وقد أسفر المؤتمر عن العديد من التوصيات وسيتم دراستها وعرضها على المختصين وتطبيقها إن أمكن.

Screenshot_20230806-214742

Screenshot_20230806-214728

Screenshot_20230806-214709