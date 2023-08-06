دون إصابات.. السيطرة على حريق فى ورشة شحن بطاريات بالهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق في ورشة شحن للبطاريات بمنطقة الهرم في الجيزة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بنشوب حريق في ورشة لشحن البطاريات باللبيني دائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم أحمد عصام، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق في الورشة بالكامل، واحتراق 3 باب سيارة ومعدات شحن بطاريات، وجرى التقابل مع صاحب الورشة، ورجح أن سبب الاشتعال ماس كهربائي، ولم يتهم أحدا بشيء.

جرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.