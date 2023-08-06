القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من رام الله، تفاصيل استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، مؤكدة أن مصادر إسرائيلية تحدث عن قوات خاصة من وحدة اليمام أحبطت عملية مقاومة كانوا يقودها الشبان الثلاثة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "قوات الاحتلال ادعت أن الشهداء الثلاثة أطلقوا رصاص في وقت سابق قرب جنين، وبعد ذلك توجهت المركبة جوار عرابة قامت قوات اليمام باستهداف تلك المركبة باتجاه الشبان الثلاثة، وتم الاحتفاظ بالعربة وجثامين الشباب".

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية: "قوات الاحتلال تدعي تلك الرواية بأن هؤلاء الشباب الشهداء الثلاثة كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية عسكرية إما على المستوطنات الإسرائيلية أو على الأبراج العسكرية التي أقيمت".

وتابعت: "نايف أبو صويف، لؤي نافع، براء أحمد القرم، هم أسماء شهداء جنين، والتي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، دون أن يكون هناك تأكيد رواية قوات الاحتلال أو نفيها".

وواصلت ولاء السلامين أن هناك مسيرات للشباب الفلسطيني لمواساة أهالي الشباب الثلاثة الشهداء، بعد أن وضعوا الورود والأعلام الفلسطينية مكان مقتلهم.