مرسي: كان يجب ظهور عادل إمام في المهرجان القومي للمسرح ولو برسالة مسجلة

قال طارق مرسي، الكاتب الصحفي، إن تاريخ مصر في المسرح عظيم، واسم الفنان عادل إمام عظيم، وكان يجب خروج دورة المهرجان القومي للمسرح، المسماة باسم الزعيم، بشكل ملائم، لافتًا إلى أن أول قرار لإدارة المهرجان كان تسمية الدورة الحالية باسم عادل إمام احتفاءً به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر تهتم بالقوة الناعمة، والرئيس عبدالفتاح السيسي يراهن على القوة الناعمة، ومشاركتها في معركة الوعي، وكل الفعاليات الفنية محور اهتمام من الدولة.

انتقادات لغياب عادل إمام وأسرته عن المهرجان القومي للمسرح

ولفت إلى أنه كان هناك اهتمام كبير من وزارة الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح، وكان أول قرار اتخذ تكريم عادل إمام، لذا كان لابد من ظهور عادل إمام، بشكل من الأشكال، مثل أن يظهر في فيديو مسجل، أو كلمة مسجلة.

وأردف: "كان لابد من التنسيق من إدارة المهرجان، سواء بحضوره أو تسجيل كلمة، أو حضور أبنائه لاستلام الدرع".