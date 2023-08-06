وزير الشباب يؤكد أهمية الصحة النفسية على تحقيق الأداء المتميز

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي في المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة والتي نظمته الإدارة المركزية للطب الرياضي الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

حضر المؤتمر الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، و الدكتور محمد الكردى، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة للبطولة، والدكتور سعيد حسب الله، مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، و الدكتور محمد حمدي بهجت، مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية.

أكد الدكتور أشرف صبحي خلال المؤتمر الصحفي، أهمية الصحة النفسية على تحقيق الأداء المتميز في المجال الرياضي، مشيرا إلى أنه سيتم توفير دورات تدريبية وورش عمل تربوية لتطوير مهارات اللاعبين في التعامل مع التحديات والضغوط النفسية المرتبطة بالأداء الرياضي، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاستشارات للرياضيين والفرق الوطنية في جميع الرياضات.

وأضاف صبحي أن التعاون مع اللجنة العلمية العليا والاتحادات الرياضية سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال.

وتابع وزير الرياضة في كلمته: "سنعمل بشكل وثيق مع الخبراء في علم النفس الرياضي لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة. سيساعد هذا العمل على تمكين الرياضيين من التعامل مع ضغوط المنافسة وتحقيق أداء متميز في مجالهم".

وأكد وزير الشباب والرياضة على تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة. نحن واثقون من أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية."

قدمت اللجنة العلمية التي تضم مجموعة من أكفأ خبراء علم النفس الرياضي في مصر تقريرًا شاملاً خلال المؤتمر. يشمل الفريق العلمي الدكتور محمد العربي شمعون، والدكتورة ماجدة إسماعيل، والأستاذ الدكتور أحمد صلاح الدين، والدكتور وائل رفاعي، والدكتور وليد جبر، جميعهم خبراء في علم النفس الرياضي ولهم خبرة سابقة في هذا المجال.

وتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي، الذي يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للرياضيين والمدربين والإداريين في جميع الاتحادات الرياضية.

سيتم توفير دورات تدريبية وورش عمل تربوية لتطوير مهارات اللاعبين في التعامل مع التحديات النفسية والضغوط النفسية المرتبطة بالأداء الرياضي. كما سيتم تقديم الدعم النفسي والاستشارات للرياضيين والفرق الوطنية في مختلف الرياضات.

تؤكد هذه المبادرة التزام واهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية الجانب النفسي في المجال الرياضي وتعزيز الصحة العقلية للفرق الرياضية. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة.

يعكس هذا المؤتمر الصحفي التزام الحكومة المصرية بتعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، وتأكيدها على أهمية الصحة العقلية والعاطفية للرياضيين. من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وأداء الرياضيين والفرق الوطنية بشكل خاص.

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