اعتماد وتجديد 14 مدرسة في 8 إدارات تعليمية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ حصول 11 مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بـ8 إدارات تعليمية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إضافة لتجديد اعتماد 3 مدارس، إضافة إلى 69 مدرسة سابقة لتصبح 83 مدرسة معتمدة، خلال خطة 2022-2023 بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ وأحمد عطية البرشومى، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، موجها الشكر لكل العاملين بالمدارس المعتمدة.

كشف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عدد المدارس المعتمدة بكل إدارة تعليمية حتى تاريخه، إدارة شرق كفر الشيخ 31 مدرسة، وإدارة غرب كفر الشيخ 16 مدرسة، وإدارة سيدى غازى 7 مدارس، وإدارة الرياض 28 مدرسة، وإدارة قلين 43 مدرسة، وإدارة سيدى سالم 60 مدرسة، وإدارة دسوق 19 مدرسة، وإدارة فوه 12 مدارس، وإدارة مطوبس 14 مدرسة، وإدارة بيلا 25 مدرسة، وإدارة الحامول 13 مدرسة، وإدارة بلطيم 22 مدرسة، وإدارة برج البرلس 7 مدارس، إضافة إلى 66 مدرسة تم زيارتها فى عام دراسى 2022/ 2023 وفى انتظار قرار الاعتماد.