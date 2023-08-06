الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "شباب مطروح" يتابع الاستعدادات لاستقبال سباقات الهجن بالعلمين

جريدة الدستور

قام الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح وعيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن بمتابعة آخر الاستعدادات لمهرجان سباقات الهجن الجديد المقرر انطلاقه بمضمار السباقات بالعلمين بمشاركة 893 هجينًا، بحضور وحيد خطاب مدير مركز المعلومات وتبارك بوريزة رئيس نادى القاسمي بمطروح.

وقال د.وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، إنه تم التنسيق مع المحافظة والجهات المختصة لاستقبال جمهور متابعى السباقات من زوار الساحل الشمالى من المصريين والضيوف العرب والأجانب.

وأشار إلى أنه يتواصل توافد ملاك الهجن من محافظات مصر والمهتمين بمتابعة السباقات على منطقة مضمار الهجن بالعلمين، موضحا أن السباق ينظم بدعم من الاتحاد الإماراتى لسباقات الهجن، وينظمه الاتحاد المصرى للهجن بهدف الحفاظ على الموروث استمرار رياضة سباقات الهجن العريقة، وأن المهرجان حدث رياضى مهم ينتظر انطلاق فعالياته بالساحل الشمالي.

جاء ذلك فى إطار تعليمات وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

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الاتحاد المصري للهجن محافظة مطروح مضمار سيدي عبدالرحمن سباق الهجن العلمين
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