رفع كفاءة وتجميل ميادين ومحاور حي دار السلام بالقاهرة (صور)

أجرى حي دار السلام بجنوب القاهرة عددًا من الأعمال حسب توجيهات محافظ القاهرة وتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وبقيادة رئيس حي دار السلام .

وأعلن حي دار السلام استكمال أعمال إزالة العقار الكائن 22 شارع زيدان البحري جزيرة دار السلام وذلك للخطورة الداهمة وجاري المتابعة حتي تمام الانتهاء من أعمال الإزالة.

وواصل حي دار السلام جهوده في مجال النظافة وتم نظافة وتجريد ورفع التراكمات بالتعاون مع فرع هيئة النظافه بدار السلام بشارع الفيوم وشارع امتداد الليثي وشارع امتداد مخيمر ومدخل حارة النمر وشارع الامامين وبجانب سور الدائري .

وفي مجال الحدائق والتشجير تم التعامل مع شجرة متساقطة ورفع جميع مخلفاتها بشارع 9 حدائق المعادي بجوار سور مترو دار السلام ،كما تم قص وتهذيب وصيانة الأشجار بكورنيش النيل .

وأجرى حي دار السلام حملة ميدانية مكبرة في مجال المتابعة الميدانية والاشغالات وتم عمل حملة اشغالات علي المحلات التجارية والمتعدية علي الطريق العام بشارع الفيوم وتم التحفظ على المضبوطات ووضعها بمخازن الحي وجاري المتابعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفين .

وأعلن حي دار السلام عن قرب تشغيل سوق دار السلام النموذجي وتم نظافة وتجريد سوق دار السلام النموذجي تمهيدا لأعمال الصيانة والتطويروذلك تمهيدا لتشغيل السوق .

كان واصلت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بقيادة المهندسة جيهان عبد المنعم، أعمال رفع كفاءة وتجميل جميع الميادين والمحاور والطرق الجديدة لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام بكل أحياء المنطقة الجنوبية عامة، لتكتمل الصورة الجمالية المواكبة لأعمال التطوير التي تتم حاليا؛ لخلق محاور وطرق تربط أحياء المنطقة الجنوبية ببعضها البعض وبالمناطق الأخرى، تيسيرا لحركة المرور بكل أرجاء القاهرة.

وعقدت لمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عدة اجتماعات تنسيقية مع كل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وإحيائها وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الشركات وشركاء التنمية؛ لبحث أوجه التطوير التي سيتم عملها بالميادين الرئيسية بنطاق الأحياء، طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

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