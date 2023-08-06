الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

12 صورة ترصد انتظام حركة الملاحة فى مجرى قناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، عن انتظام حركة الملاحة بشكل طبيعي في المرفق الملاحي الدولي.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتظام حركة الملاحة بالقناة حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة اليوم، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما عبرت مساءً 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن.

 

 

 

 

 

وأضاف أنه تم ترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ للقاطرة فهد بما لا يعيق الملاحة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق ٢٤ مترًا من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة "فهد" بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ" وهى العملية التي تتطلب دقة عالية ووقتًا كافيًا حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

كما أشار الفريق ربيع إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات القادمة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

يبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ 60.9 متر، وعرضها  26.6 متر بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.

على الجانب آخر، حصلت "الدستور" على معلومات عن القاطرة فهد التي تعرضت للغرق بعد تصادمها بالناقلة CHINAGAS LEGEND.

1- تعد القاطرة فهد من قاطرات هيئة قناة السويس العملاقة.

2- تعد من أكبر قواطر الإنقاذ البحرى.

3- تسهم في إخماد الحرائق.

4- يبلغ طولها 34.3.

5- يبلغ عرضها 9.57.

6- غاطس 5.2.

7- بقوة شد 118 طنًا.

8- تبلغ السرعة المحددة لها 12 عقدة.

9- وقع حادث التصادم في نطاق منطقة البلاح.

10- أدى الحادث إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه.

11- دخول المياه في بدن القاطرة أدى لغرقها.

12- كان على متنها 7 أفراد.

اخبار رئيس هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
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