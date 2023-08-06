الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة إدلائه بتصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (خاص)

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، خروجه بتصريحات عبر أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خلال الساعات الماضية.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه لا يملك أي صفحات على السوشيال ميديا وقرر اتخاذ جميع الإجراءات القانونية جراء مروجي الشائعات ضده.

ونشرت أحد الصفحات المنسوبة لـ سيد عبد الحفيظ، تصريحات له، ولكنه نفي الأمر تمامًا ونفي امتلاكه لهذه الصفحة.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ قاد منصبه كمديرًا للكرة في الأهلي، في الموسم الماضي على مستوى عالي ونجح في قيادة الفريق رفقة الجهاز الفني نحو تحقيق موسم تاريخي على مستوى البطولات التي وصلت إلي 5 بطولات محلية وقارية.

سيد عبد الحفيظ الاهلى مواقع التواصل الاجتماعي
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