الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط قاتل الطفل حمزة في الفيوم بعد 12 ساعة من هروبه

جريدة الدستور

نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم، الأحد، في حل لغز مقتل الطفل حمزة (11 عامًا) والمقيم بقرية كحك بحري.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم يدعى "حسين.ع"، 21 عامًا، واستدرج الطفل حمزة للأراضي الزراعية وحاول الاعتداء الجنسي عليه وعندما فشل لم يستطع إخفاء جريمته وعدم فضح أمره خشية أن يفضح الطفل أمره بإبلاغ أسرته، ليقوم بقتله من خلال سلاح أبيض وألقاه في أحد المصارف، ليبحث مع أهل الضحية على ابنهما الغائب.

تعود تفاصيل القضية لتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد ورود بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة طفل مذبوح وملقى في الطريق.

وانتقل على الفور ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبينّ العثور على جثة الطفل حمزة عشرى محمود خالد وتبينّ أنّه مبلغ باختفاءه أثناء لعبه في الشارع لوقت متأخر.

جرى نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية تنجح القبض قاتل الطفل حمزة الفيوم
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