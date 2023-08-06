30 سنة دون أسوار.. تطوير ورفع كفاءة معهد جنيفة الأزهرى بالسويس

قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية د.مؤمن الهواري، إن أعمال رفع كفاءة وصيانة معهد جنيفة الإعدادي الثانوي الأزهري تتم على الوجه الأكمل.

أضاف الهواري، لـ"الدستور"، أن المعهد كان دون سور منذ إنشائه في أواخر الثمانينات بسبب مشكلات إجرائية، تم حلها بجهود من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أحمد الطيب ومحافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر.

أشار الهواري إلى أن أعمال تطوير المعهد تشمل رفع كفاءة المباني وإقامة سور وصيانة المرافق وفقا الميزانية التي رصدها الأزهر الشريف لهذا الغرض.

وأجرى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية د.مؤمن الهواري زيارة لمتابعة عملية ترميم وصيانة معهد بنين جنيفة الإعدادي الثانوي، لمتابعة سير العمل به.

وتفقد الهواري المبنى وما تم إنجازه من عمل حتى الآن، بحضور الأستاذ محمد معوض مدير أمن المنطقة.

وأكد د.مؤمن الهواري أنه تتم المتابعة بشكل دائم مع الإدارة الهندسية بمنطقة السويس الأزهرية، للانتهاء من عملية صيانة المعهد في الوقت المحدد لذلك.