محمد صبحى يحصد الميدالية الفضية لمصر فى البطولة الدولية (صور)

نجح لاعب المنتخب المصري لكمال الأجسام، محمد صبحي محمود في الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة "سيد الكون الدولية" لكمال الأجسام بدولة سوريا والتي انطلقت فعاليتها، أول أمس الجمعة.

ويعد محمود أصغر اللاعبين المشاركين في البطولة وهو مواليد 2003، واستطاع التغلب على منافسيه، حيث شهدت البطولة مشاركة 200 لاعب من جميع أنحاء العالم.

حضر حفل تسليم الميداليات د.عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي والعربي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

وعبر صبحي محمود، والد البطل المصري عن فخره الشديد بتلك الجائزة التي حصدها نجله، لافتا إلى أنه كان الأقرب لحصد الميدالية الذهبية التي ذهبت لمنافسه السوري.

وقال محمود إن نجله تدرب جيدًا لرفع علم مصر عاليًا في تلك البطولة ونجح بالفعل في تحقيق هدفه وعُزف النشيد الوطني المصري في سوريا.

من جانبه أشاد د.عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي والعربي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام بالمستوى العالى الذى ظهر عليه العديد من النجوم وفي مقدمتهم البطل الصاعد محمد صبحي، مؤكدًا أنه من اللاعبين الواعدين وسيكون مستقبل كمال الأجسام المصري، إضافة لمجموعة أخرى من الأبطال يتم إعداداهم وتجهيزهم بقوة قبل المشاركات الدولية والعالمية المقبلة.