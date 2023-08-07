رومانسية وجريمة وتشويق.. أفضل روايات أغسطس من هذا العام

الصيف وقت مناسب للاستمتاع بالقراءة قبل الشتاء وبرده، كما أن الكتب عادة ما تكون عامة ولكن قائمة التايمز التالية فيها أفضل الكتب المناسبة للأجواء الصيفية المرحة، حيث يمكنك أن تخوض في أحد قصص الحب اللطيفة أو البحث عن حل للغز مثير يستفز ذكاءك أو الغوص في شلالات السعادة أنجي كيم، لن نطيل في المقدمة وإليك القائمة:

التنقل ، ليديا كيسلينج (1 أغسطس)







تستعرض الرواية حياة إليزابيث التي اعتمدت بشكل كامل طوال حياتها على الوقود الأحفوري، الذي بالطبع يهدم التوازن البيئي، ليس هذا فقط ولكن كان سببا في رفاهية حياتها ماديا وإجتماعيا والآن جاء وقت دفع الأثمان، حيث تستعرض الرواية القلق البيئي المتزايد عبر مراحل مختلفة من حياتها منذ كانت طفلة وابنة ضابط بالخارجية الأمريكية متمركز في باكو بأذربيجان إلى صعودها في شركة للطاقة في تكساس ، تعتقد إليزابيث أن اعتمادها على الموارد المهلكة تلك قد يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه على الكوكب.







متجر بقالة السماء والأرض ، جيمس ماكبرايد

عنوان الرواية شديد التشويق هذا ينم عن رواية ممتعة حصدت جائزة الكتاب الوطني، وفيها يتحدث جيمس ماكبرايد

عن جريمة اكتشفت بعدما وجد مطوري أحد المنازل هيكل عظمي بشري في إطار التطوير، وهو ما آثار تساؤلات حول مأساة مدمرة حدثت قبل ما يقرب من خمسة عقود.



يصادف العام 1972 وجود جثة في بوتستاون، وهي بلدة صغيرة تسكنها الطبقة العاملة في ولاية بنسلفانيا، تسببت في أصداء مخيفة في المجتمع، وهو ما جعلسكان البلدة يشرعون في التحقيق في سلسلة من الأحداث التي حدثت قبل سنوات والتي شارك فيها موشيه وتشونا، وهما زوجان يهوديان افتتحا أول قاعة رقص ومسرح متكامل في المدينة ، وأصدقائهم وموظفيهم نيت وآدي، وهما زوجان أسودان كانا يبحثان عن موشيه وتشونا.



ليست مجرد رواية بوليسية بل هي قصة عن المجتمع، والرعاية، والمسافات التي يمكن أن تمشى لأجل العدالة، حكاية ماكبرايد هي قصيدة رائعة لقوة الإنسانية في بلدة صغيرة.



يعالج براندو سكاي هورس الكاتب المولود لعائلة من السكان الأصليين لأمريكا في رواية "اسمي آيريس" حالة المراقبة وكراهية الأجانب ويواجه الأمريكين بأنفسهم، كأنه يضعهم أمام مرآه، بالنسبة إلى إيريس وهي مطلقة جديدة، بدأت الحياة أخيرًا تبدو كما كانت تحلم بها لنفسها وابنتها ميلاني البالغة من العمر 9 سنوات ولكن فجأة ظهر جدار في فناء منزلهما الأمامي، وبعد فترة وجيزة، بدأت أشياء أخرى في إيقافها من الحياة التي حلمت بها، ولهذا وجب على إيريس أن تقرر التدابير التي ستتخذها لحماية نفسها وابنتها.



تكتب آن باتشيت عن النساء بحرية ووداعة وعنفوان والأهم بتصالح مع الماضي مهما كان شكله، وتدور أحداث الرواية في عالم الجائجة كورونا حيث عادت بنات لارا نيلسون البالغات إلى ميشيجان لزيارة الأم ومساعدتها في جمع الكرز، ودارت الحكايات مع وفاة نجم السينما الشهر بيتر ديوك الذي جمع الحب بينه وبين لارا الأم.



وحكت الأم الحكاية لبناتها بالتفاصيل التي لم يسمعن عنها من قبل، وحكت عن جو والدهم وهو الزوج المحب، وتعيد لارا النظر في ماضيها، وبذلك تؤكد حاضرها. حكاية باتشيت ، التي تم تقديمها بشكل رائع تترك تأثيرا لطيفا، وهي دراسة في إثارة الرومانسية الشابة، والحب المعقد للزواج، والقصص التي نرويها لأنفسنا والآخرين.