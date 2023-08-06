الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قناة السويس الجديدة هى اللبنة الأولى فى بناء الجمهورية الجديدة

النائب مصطفي قدري
النائب مصطفي قدري الشريف

قال النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ إن قناة السويس الجديدة تمثل ملحمة وطنية وشريانًا لحركة التجارة العالمية، حيث ساهمت في زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن دون توقف لتحقق إيرادات غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية.

وأكد الشريف أن القيادة السياسية كانت حريصة على إنشاء قناة السويس الجديدة كأول لبنة في بناء الجمهورية الجديدة بسواعد وإرادة مصرية من أبناء هذا الوطن الذي آمن بفكر قيادته الرشيدة لكي تستفيد منه الأجيال القادمة وترد على الإشاعات المغرضة بالإيردات والأرقام القياسية التي تسجلها القناة منذ إنشائها.

وأضاف أن قناة السويس الجديدة لها دور كبير في تحويل محافظات القناة إلى مراكز صناعية وتجارية وعالمية وسياحية، بما يسهم في الإسراع في تنمية المحافظات المحيطة لتصبح الآن أكثر المناطق جاذبة للاستثمارات على مستوى العالم بشهادة كبرى المؤسسات الدولية لتدشن لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.

وطالب النائب مصطفى قدري الشريف الشعب المصري عامة وأهالي الصعيد خاصة بالوقوف خلف قيادتهم الحكيمة، ودعا إلى المشاركة في الاستحقاقات الدستورية القادمة لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة في ظل ما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية ومجتمعية يشهد بها القاصي والداني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

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