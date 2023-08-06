الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمناسبة حصوله على جائزة النيل للفنون..

"محمود سعيد للمتاحف" يحتفي بـ عبد السلام عيد (صور)

تكريم الدكتور عبد
تكريم الدكتور عبد السلام عيد

احتفى مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، اليوم، بالفنان الدكتور عبد السلام عيد بمناسبة حصوله على جائزة النيل للفنون 2023، ضمن فعاليات صالونه الثقافى والذى قام بإدارته الفنان الدكتور رامز تاج، وسط حضور ضيوف الصالون كل من الفنان كل من الدكتور طارق زبادى، والفنانة الدكتورة امل نصر.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏إهداء يتقدم مركز محمود سعيد للمتاحف والمعارض بالإسكندرية بخالص التهننة للأستاذ الدكتور الفنان ﷺ لحصوله على جائزة النيل في الفنون لعام ٢٣٣٣ متمنيين لسيادته دوام التألق .والإبداع اسرة مركز محمود سعيد‏'‏

ولد الفنان عبدالسلام عيد بالإسكندرية عام 1943، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية عام 1969، كما حصل على دكتوراه أكاديمية الفنون الجميلة من أكاديمية أوربينو بإيطاليا عام 1979، فهو أحد ألمع الفنانين التشكيليين في العالم العربي.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

شارك الفنان عبد السلام عيد على مدى ثلاثين عاما في الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة من خلال معظم المعارض التى نظمتها وزارة الثقافة والمركز القومي للفنون التشكيلية عن الفن المصرى المعاصر في داخل أرض الوطن وفى الخارج . كما أقام أكثر من 30 معرضا شخصيا لأعماله في قاعات العرض المختلفة على مستوى الجمهورية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، و‏‏مِنبر‏، و‏مستشفى‏‏‏ و‏نص‏‏

من الجوائز التى حصل عليها: جائزة الدولة التقديرية فى مصر عام 2005، والجائزة الأولى فى بينالى الإسكندرية الدولى لحوض البحر الأبيض المتوسط عام 1976، جائزة أكاديميات الفنون الجميلة الإيطالية القومية 1977، جائزة خبير تجميل المدن من منظمة المدن العربية 2003.

قد تكون صورة ‏‏‏‏‏١٣‏ شخصًا‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏، و‏‏أشخاص يبتسمون‏، و‏نظارة‏‏‏ و‏مستشفى‏‏

نفذ عبدالسلام عيد، العديد من الجداريات على واجهات أهم المباني والمنشآت فى مصر والوطن العربى منها: جدارية واجهة كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية عام 1997، جدارية كلية الطب جامعة الإسكندرية وجدارية قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية عام 1993 والبالغة مساحتها 800 متر مربع، النصب التذكارى لمتحف أم كلثوم عام 2000،  النصب التذكارى لقناة السويس وجداريات قناة السويس الجديدة عام 2015، والعديد من الجداريات الأخرى التى قام الفنان بتنفيذها على مدى مشواره الفنى تعكس شمولية الرؤية ومساراتها التي تمثلها روح الحضارة المصرية والتى تعمق الحس الوطنى للمتلقى.

كما تناولت أعماله عدة موسوعات عالمية وفنية منها: موسوعة القرن الجزء الثانى تأليف محمد صادق عام 2001، موسوعة متحف في كتاب تأليف صبحى الشارونى طبعة عام 1998،  ودليل متحف تونى جارنيية العالمى طبعة عام 1997،  كتاب تفضل مائة تصميم داخلى على مستوى العالم تأليف جون بلام.

الدكتور عبد السلام عيد جائزة النيل للفنون مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية قسم تصوير أكاديمية الفنون الجميلة
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