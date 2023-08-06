مؤيد ومعارض.. سيد عبد الحفيظ يتصدر ترند تويتر بعد رحيلة عن الأهلي

تصدَّر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي ترند موقع التدوينات القصيرة «تويتر» خلال الساعات القليلة الماضية عقب رحيلة عن القلعة الحمراء بقرار مفاجئ من لجنة الكرة بالنادي الأهلي.

وجاء عبدالحفيظ ضمن قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع "تويتر" وسط تفاعل كبير من المغردين الذي انقسموا بين مؤيد ومُعارض لقرار رحيله عن القلعة الحمراء.

ووجه عدد كبير من مستخدمي موقع "تويتر" رسائل دعم لعبد الحفيظ، واستعرضوا فترة تواجده بالنادي الأهلي والإنجازات التى استطاع النادي تحقيقها في حضوره خلال السنوات القليلة الماضية.

تضمنت تغريدات المواطنين عبر الهاشتاج الدعم لسيد عبد الحفيظ بخلاف رسائل مصورة حرص البعض على توجيهها للتعبير عن حبهم وتقديرهم لمسيرة ابن النادي الأهلي.

كان النادي الأهلي قد أعلن منذُ يومين، رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن منصبه في النادي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، خبرًا أعلن فيه رحيل عبد الحفيظ عن منصبه وتوجيه الشكر له على ما قدمه للنادي على مدار سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم الجمعة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وعبر الجميع عن تقديرهم لكل ما قدمه عبد الحفيظ من جهد خاصة أنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده واستحق التقدير.

وحسب موقع الأهلي، فإن للنادي رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

وعرض الخطيب أثناء الاجتماع على سيد عبد الحفيظ الانضمام كعضو في مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.