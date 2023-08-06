الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد اليد يهدد بفرض عقوبات على الزمالك

يد الزمالك
يد الزمالك

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا إلى نادي الزمالك بسبب المستحقات المالية المتأخرة لماثيو جارلدا مدرب فريق اليد السابق.

وجاء نص الخطاب كالآتي:

نحيط سيادتكم علما بأنه في حالة عدم السداد في خلال أسبوعين من تاريخه لن يتم مشاركة ناديكم في أي بطولة خارجية بموسم 2023-2024 بجانب أنه لن يتم تسجيل واعتماد أي مدرب لناديكم عن موسم 2023-2024 حتى يتم تسوية مستحقات المدرب السابق ذكره هذا للعلم والاحاطة واتخاذ اللازم.

ويواجه الزمالك أزمة مالية قوية في الوقت الحالي على كافة المستويات في الألعاب المختلفة في النادي.

ويسعى مسئولو الزمالك لإعادة ترتيب الأوراق على مستوى كرة اليد لتصحيح المسار بعد النتائج السلبية في الفترة الماضية للفريق.

الاتحاد المصرى لكرة اليد الزمالك نادي الزمالك ماثيو جارلدا جارلدا
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