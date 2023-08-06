الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نكشف سر قيد سامسون أكينيولا فى قائمة الزمالك للموسم الجديد

سامسون
سامسون

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيد البنيني سامسون أكينيولا في قائمة الفريق للموسم الجديد، بعد الجدل الكبير الذي أثير بشأن مستقبل اللاعب.

ورغم وجود بند في عقد سامسون مع الزمالك يمنح النادي الحق في فسخ التعاقد بعد نهاية الموسم الأول بأسبوع، لكن الإدارة لم تقدم على تلك الخطوة، وكان قرارها باستمرار اللاعب مع الفريق.

وأكد المصدر أن السبب وراء قيد سامسون يرجع إلى وجود مستحقات مالية متأخرة له تصل إلى 300 ألف دولار، إلى جانب الدفعة الأخيرة لنادي كاراكاس الفنزويلي والتي تصل إلى 500 ألف دولار، وهو ما دفع الإدارة في النهاية للإبقاء على اللاعب.

وأوضح أن إدارة الزمالك فضلت استمرار اللاعب وعدم رحيله على أمل بيعه أو إعارته وتحقيق مكسب مادي من ورائه، حتى يتمكن النادي من الوفاء ببعض الالتزامات المالية عليه.

 

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