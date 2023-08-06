جامعة الفيوم: إطلاق منصة "دارك" الإلكترونية للتسجيل للمدن الجامعية

أطلق مركز معلومات جامعة الفيوم، برئاسة رانيا أبوالسعود، ممثلًا عنه مركز نظم المعلومات الإدارية برئاسة شيماء يوسف، منصة "دارك" للمدن الجامعية تحت رعاية ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد ياسر حتاتة أن إطلاق المنصة يأتي في إطار خطة الجامعة لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية تتيح خدماتها للطلاب إلكترونيًا، موضحًا أن الجامعة تتخذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي في كليات الجامعة كافة.

وأشار محمد فاروق الخبيري إلى أن المنصة تعمل على ميكنة جميع ما يخص الطالب من خطوات وإجراءات خلال إقامته الكاملة بالمدينة الجامعية، بدءًا من التسجيل الإلكترونى للالتحاق بالمدن الجامعية سواء للطلاب القدامى أو الجدد (طلاب وطالبات)، ومرورًا بشروط القبول وكل ما يخص إجراءات التسكين، وكذلك استخراج تصاريح الخروج وكل ما يخص التغذية وكذلك تطبيق جميع اللوائح ومتابعة نظام العمل داخل المدن وانتهاءً بإخلاء طرف الطالب.

وأوضحت رانيا أبوالسعود أن جميع بيانات الطلاب القدامى المتقدمين على المنصة مرتبطة بنظام الـ MIS وذلك لتحري الدقة وصحة البيانات، وبذلك يكون لكل طالب ملف يحتوي على جميع المعلومات والبيانات الخاصة به منذ اليوم الأول له في المدينة لحين التخرج.

- للتسجيل على المنصة من خلال الرابط التالي:

http://online-services.fayoum.edu.eg/darak