الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": اليابان تندد بتهديدات روسيا النووية فى ذكرى هيروشيما (فيديو)

بوتين
بوتين

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تنديدات اليابان بتهديدات روسيا النووية في ذكرى هيروشيما الـ78.

تنديدات اليابان بتهديدات روسيا النووية:

القصف الذري على هيروشيما في 6 أغسطس 1945.

هجوم نووي شنته الولايات المتحدة ضد اليابان لإجبارها على الاستسلام خلال الحرب العالمية الثانية.

أطلق على قنبلة هيروشيما اسم "الولد الصغير" وهي أول سلاح نووي يتم استخدامه في التاريخ.

تم تطوير قنبلة هيروشيما ضمن مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية.

تستمد قنبلة هيروشيما قوتها التفجيرية من الانشطار النووي لليورانيوم.

تسببت الضربة الذرية على هيروشيما في مقتل نحو 140 ألف شخص.

اليابان تهديدات روسيا النووية ذكرى هيروشيما روسيا تهديدات اكسترا نيوز
ads

مواد متعلقة

الليلة.. عرض الجزء الثانى لفيلم "أسامة أنور عكاشة" على الوثائقية (فيديو)

باحث سياسى يكشف تفاصيل اجتماع الآلية الوزارية لقمة دول جوار السودان (فيديو)

باحث: إحياء الذكرى الـ78 لضحايا هيروشيما يلقى بظلاله على العالم كله (فيديو)

لُقبت بالولد الصغير.. تفاصيل إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما (فيديو)

ناقد فني: "اختياراتي" لـ أحمد سعد تمس أي شخص منا (فيديو)

أستاذ اقتصاد: قناة السويس الجديدة أسهمت فى خفض وتقليل زمن الانتظار والمرور

"القاهرة الإخبارية" ترصد تصريحات الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون فى لقاء مع الصحفيين (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": طوكيو تريد تصريف مياه تبريد المحطة النووية فى المحيط الهادئ

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

المصرى البورسعيدى يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع أشرف بن شرقى

التصريح بدفن شقيقتين غرقا فى نيل المعادى

بسبب "خناقة ستات".. طعن عريس فى فرحه بكفر الشيخ

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟