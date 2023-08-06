"إكسترا نيوز": اليابان تندد بتهديدات روسيا النووية فى ذكرى هيروشيما (فيديو)

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تنديدات اليابان بتهديدات روسيا النووية في ذكرى هيروشيما الـ78.

تنديدات اليابان بتهديدات روسيا النووية:

القصف الذري على هيروشيما في 6 أغسطس 1945.

هجوم نووي شنته الولايات المتحدة ضد اليابان لإجبارها على الاستسلام خلال الحرب العالمية الثانية.

أطلق على قنبلة هيروشيما اسم "الولد الصغير" وهي أول سلاح نووي يتم استخدامه في التاريخ.

تم تطوير قنبلة هيروشيما ضمن مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية.

تستمد قنبلة هيروشيما قوتها التفجيرية من الانشطار النووي لليورانيوم.

تسببت الضربة الذرية على هيروشيما في مقتل نحو 140 ألف شخص.