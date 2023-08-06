المصرى البورسعيدى يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع أشرف بن شرقى

دخل مسئولو نادي المصري البورسعيدي في المفاوضات بقوة مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي السابق للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وفسخ الجزيرة الإماراتي تعاقده مع بن شرقي في الفترة الأخيرة ورحل بشكل ودي عن فريقه.

وكشف مصدر مقرب من بن شرقي عن تلقيه عرضًا رسميًا من نادي المصري البورسعيدي والذي يرغب في حسم التعاقد معه.

ويمتلك بن شرقي عرض آخر في الدوري المصري من نادي بيراميدز والذي قدم له عرض رسمي لكن اللاعب لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.

ويرغب المصري البورسعيدي في ضم بن شرقي والاستفادة من الشعبية الكبيرة له ليكون كبرى مفاجآت ميركاتو الصيف في الموسم الجاري.

وأبرم المصري عدة صفقات في الوقت الحالي وعلى رأسها محمد الشامي، إلى جانب ميدو جابر والتعاقد مع علي ماهر لقيادة الفريق.