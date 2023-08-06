الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"فلاشة ألعاب السبب".. اعترافات المتهم بقتل طالب في سايبر بالوراق

حبس
حبس

اعترف الطالب المتهم بقتل آخر في منطقة الوراق بارتكاب الجريمة، وذكر أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أنه خلال تواجده بـ "سايبر" فى الوراق، نشب بينه خلاف وبين المجني عليه، متعلق بفلاشة ألعاب وتطور الخلاف بينهما لمشاجرة، مما دفعه للحصول على سكين من البوفيه وطعن المجني عليه بها.

- شرح كيفية ارتكاب الجريمة

وشرح المتهم لرجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى قتل الضحية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بمقتل طالب في الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجني عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل "سايبر".

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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