الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صبرى نصر: يمر بقناة السويس 12% من تجارة النقل البحرى العالمى

صبري نصر رئيس المكتب
صبري نصر رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس

قال صبري نصر، رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس، إن الهيئة مصرية اقتصادية دولية يمر فيها ما بين 10% و12% من تجارة النقل البحري العالمي، أي أن لها نصيبًا كبيرًا في التجارة العالمية.

وأضاف "نصر"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهيئة ذات ثقل دولي، ولذا يتم العمل على تطويرها وتنميتها باستمرار، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 8 سنوات بتطوير القناة عبر حفر قناة موازية "حكيم" وأحدث طفرة كبيرة.

وتابع رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس أن زيادة عدد السفن المارة بالقناة جاء نتيجة تقديم حوافز تخفيض لجذب الخطوط الملاحية التي تعبر في المجرى الملاحي للقناة، وبسياسة تسويقية مرنة حصلت بعض الخطوط على 75% كخصم، وربحنا 25% لم تكن تمر لدينا في القناة.

8 سنوات اكسترا نيوز الرئيس عبدالفتاح السيسي الخطوط الملاحية التجارة العالمية السفن المارة بالقناة
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