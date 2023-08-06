الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يمكن الوقاية من التهاب العصب؟.. وهذه أسباب الإصابة به

التهاب العصب
التهاب العصب

يصاب بعض الأشخاص بـ التهاب العصب، بسبب التعرض لعدوى أو الأمراض المزمنة أو حدوث تلف أو خلل في الأعصاب، وهناك العديد من الأسباب التي ينتج عنها الاصابه بـ التهاب العصب نرصد لكم أبرزهم لتجنب الاصابه بهذا المرض وللوقايه منه، وفقًا لتقرير نشره موقع "very well health"، كالتالي:

 أسباب الإصابة بـ التهاب العصب

هناك أسباب مختلفة يمكن أن تتسبب في إصابتك بـ التهاب العصب إليكم أبرزهم:

1 - نقص بعض العناصر الغذائية المهمة في الجسم مثل الحديد - فيتامين أ - فيتامين ب - فيتامين 12.

2 - الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر والأوعية الدموية وامراض القلب.

3 - شرب الكحوليات والإدمان على شرب السجائر.

4 - التعرض للإصابة في الأعصاب نتيجة التوتر أو الصدمات الشديدة والضغط النفسي.

5 - يمكن التعرض لـ التهاب العصب بسبب الإفراط في تناول الأدويه المختلفة دون إستشارة الطبيب.

6 - التعرض للسموم مثل المبيدات الحشرية أو الأطعمة الغير نظيفة.

كيف يمكن الوقاية من التهاب العصب؟ 

هناك بعض النصائح يمكنك اتباعها لحمايتك من الإصابة بـ التهاب العصب تعرف على أبرزها خلال السطور التالية:

1 - يجب تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على البروتينات والفيتامينات.

2 - يجب ممارسة الرياضة بشكل يومي واتباع انشطة تعمل على تحرك اعضاء الجسم بشكل كلي مثل “ممارسة رياضه السباحة - الجري - المشي - الذهاب إلى صالات الجيم”.

3 - تجنب بقدر الإمكان عن التوتر والقلق وإضطرابات التفكيروالضغوط النفسية.

4 - الامتناع عن تناول السجائر.

5 - اتباع نظام غذائي وطبق رئيسي يحتوي على الخضار والفاكهه التي تحتوي على المكملات الصحية التي يحتاجها جسمك.

6 - تابع مستوى السكر في الدم بشكل مستمر والمحافظة على مستواه الطبيعي.

7 - الامتناع عن شرب الكحوليات.

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