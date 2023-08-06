الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمنشأة ناصر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، والاستيلاء على قطعة أرض دون وجه حق وبيعها بعقد مزور بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

كان تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من تاجر يفيد بالنصب عليه في مبلغ مالي من قبل شخصين مقابل بيع قطعة أرض.

بعمل التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم توكيل مزور لبيع الأرض محل الواقعة للنفس والغير والتعامل مع الجهات الحكومية و3 هواتف محمولة ، بفحصهم تبين احتواؤها على أدلة تشير إلى نشاطهم الإجرامي.
بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأقروا بارتكابهم وقائع النصب والتزوير بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

منشأة ناصر المحررات الرسمية تزوير المشدد
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