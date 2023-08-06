الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية: تصريحات بن غفير اعتراف بدعم مسئولين إسرائيليين للمستوطنين الإرهابيين

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، دعوات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لتكريم قتلة الشهيد معطان ومنحهم "وسام تقدير" ومدهم بالحصانة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم، تصريحات بن غفير دعوة أخرى إلى تشجيع المستوطنين الإرهابيين على ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المواطنين الفلسطينيين، ودعوة إلى تبرير إطلاق سراح القتلة بحجة "الدفاع عن النفس" كما يدعي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تصريحات "بن غفير" اعتراف جديد بتبني وزراء في الحكومة الإسرائيلية لعناصر الإرهاب الاستيطانية ودعمهم وسرعة تبرئة المجرمين والقتلة وحمايتهم، وتؤكد حجم التمييز العنصري الذي ترتكبه سلطات الاحتلال في الضفة في قانونين، أحدها يطبق ضد المواطن الفلسطيني ويعتقل دون سبب يذكر، في حين يوفر القانون الآخر الحماية للمستوطنين الإرهابيين وأفكارهم التحريضية على القتل، وتبحث كما فعل بن غفير عن مخارج لتبرئتهم في حال ارتكبوا جرائمهم. 

وحذرت من إقدام الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح القتلة والمجرمين بالحجة نفسها التي يقدمها بن غفير بشكل مسبق وكما هي عادتها ومحاكمها وقضائها المزيف، ومن ارتفاع معدل تسليح المستوطنين وانتشارهم على الطرق بالضفة المحتلة، وتكثيف اعتداءاتهم على البلدات الفلسطينية.

وزارة الخارجية الفلسطينية إيتمار بن غفير الإرهابيين الحكومة الاسرائيلية الإرهاب
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