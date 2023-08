Recuperámos o melhor do dia 6 de Agosto de 2003 e o melhor do que é #MadeInSporting!



O Estádio José Alvalade completa 2️⃣0️⃣ anos e hoje apresentamos-te a nova pele de Leão, inspirada no equipamento utilizado em 2003 ✨



Já disponível 👉 https://t.co/1PJuZSQKZU pic.twitter.com/68WZo9TJHV