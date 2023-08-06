الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صافرة مصرية تدير مواجهة النصر السعودى والرجاء المغربى فى كأس الملك سلمان

محمود البنا
محمود البنا

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم طاقمًا مصريًا لإدارة مباراة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، المقامة حاليًا بالسعودية.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة المباراة للحكم محمود البنا، ويعاونه كل من محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه مساعدين، وأمين عمر حكم رابع، ومحمد خلف من الأردن حكم خامس، بينما يتواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو ويعاونه التونسي خليل حسابي.

وكان محمود البنا قد أدار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي جمعت السد القطري والوداد البيضاوي المغربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي. 

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من لقاء النصر والرجاء في الدور نصف النهائي مع فريق الشرطة العراقي، الذي بلغ هذا الدور، بعد إقصائه السد القطري، بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن النصر السعودي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي رفقة مواطنه "الشباب"، بعدما تمكن من إقصاء الزمالك، بالتعادل معه بهدف لمثله، في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة للبطولة.

الاتحاد العربي لكرة القدم النصر السعودي الرجاء البيضاوي المغربي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال محمود البنا الزمالك
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