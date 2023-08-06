«مربى الأجيال» خلف القضبان بسبب «خناقة الستات» بالشرقية

"خلاف على الأجرة".. كان كفيل في إنهاء مدرس حياة سيدة عقب مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات على مبلغ مالي زيادة خلال توصيله بدراجة نارية في مركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية.

مشادة كلامية وجثة هامدة

تعود بداية تفاصيل القضية عمدنا استقل "إبراهيم. ع"، 50 سنة، مدرس، تروسيكل لنقل بعض المنقولات ملك "محمد. س"، 52 سنة، سائق تروسيكل، مستغلا أنه من جيرانه في المنطقة، ويراعي طول المشوار، ولكنه بمجرد وصوله لمنزله بالبضاعة والمنقولات التي تم شراؤها، وبمحاسبته تفاجأ بغضب السائق من المبلغ المالي وطلب زيادة.

وعندما احتد المدرس عليه زاد الخلاف والمشادة الكلامية بينهما وتحولت لمشاجرة حول الأجرة، وهنا تدخلت زوجة السائق لمنع الخلاف وتشاجرت مع المدرس ولكن الكارثة كانت عندما دفعها المدرس على الأرض فسقطت مغشية على الأرض وبتجمع الأهالي حولها وجوده قاطعة النفس ولا تتحرك، وبنقلها للمستشفى تبين أنها جثة هامدة.

تفاصيل البلاغ

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول حنان ج ع ب، 50 سنة، ربة منزل، مقيمة مركز ديرب نجم، جثة هامدة.

تبين من التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين زوج المجنى عليها "محمد. س"، 52 سنة، سائق تروسيكل، "إبراهيم. ع"، 50 سنة، مدرس، بسبب خلافات على الأجرة، وحال حضور زوجة الأول دفعها المدرس فسقطت أرضًا لتفارق الحياة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.