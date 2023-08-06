الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"إلكترونيات وبرمجة".. أبرز الأنشطة العلمية فى "أسبوع شباب الجامعات"

طلاب
طلاب

يعد أسبوع شباب الجامعات حدثا سنويا يجمع العديد من الجامعات المصرية في مكان واحد، ويهدف إلى تعزيز التواصل بين الطلاب وتشجيعهم على التفوق والتميز في مجالات متعددة.

 

يتخلل هذا الأسبوع العديد من الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، ونوضح أبرزها فيما يلي:

 

المعرض العلمي للمشروعات الصغيرة المنتجة والابتكارات العلمية

المعرض العلمي للمشروعات الصغيرة المنتجة والابتكارات العلمية من أبرز فعاليات أسبوع شباب الجامعات، يتيح للطلاب فرصة عرض مشروعاتهم الصغيرة وابتكاراتهم العلمية أمام الجمهور، ويشجع على التفكير النقدي والإبداعي والابتكار.

 

مسابقات الأجهزة الميكاترونيك والإلكترونية

تعتبر مسابقات الأجهزة الميكاترونيك والإلكترونية من أهم فعاليات أسبوع شباب الجامعات، وتتيح هذه المسابقات للطلاب فرصة عرض مهاراتهم في تصميم وتطوير الأجهزة الميكاترونيك والإلكترونية، وتشجع على التعلم العملي والتطبيقي.

 

مسابقة البرمجة

كما تعد مسابقة البرمجة من أبرز فعاليات أسبوع شباب الجامعات، وتقدم للطلاب فرصة عرض مهاراتهم في البرمجة وتطوير البرمجيات، وتشجع على التعلم الذاتي والتطوير المستمر.

 

مسابقة أفضل قصة خيال علمي

كما أن هناك مسابقة أفضل قصة خيال علمي من الفعاليات الثقافية المهمة في أسبوع شباب الجامعات وتتيح هذه المسابقة للطلاب فرصة عرض مهاراتهم في الكتابة الإبداعية وتشجع على التفكير النقدي والإبداعي.

 

الجامعات المشاركة في أسبوع شباب الجامعات

وتشارك العديد من الجامعات المصرية في أسبوع شباب الجامعات، بما في ذلك جامعات "الأزهر، القاهرة، عين شمس، أسيوط، بنها، المنوفية، قناة السويس، سوهاج، دمنهور، المنصورة، الأقصر، الإسكندرية، مدينة السادات، دمياط، بنى سويف، بورسعيد، وزارة التعليم العالي، السويس، حلوان، المنيا، بني سويف الأهلية، طنطا، أسيوط الأهلية، العلمين الدولية".

ئيس مجلس الوزراء الإبداع والابتكار التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدكتور السيد قنديل الجامعات والمعاهد
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