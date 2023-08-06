"القومي للترجمة" يعلن عن الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين الخاصة بترجمة الأدب الأفريقي

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن أسماء الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين والخاصة بترجمة الأدب الأفريقي والتي أطلقها المركز ضمن احتفالاته باليوم العالمي لقارة أفريقيا.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي: محمود محمد غرابيل، علاء أحمد محمد سعيد، أماني جاد الله رشيدي، ياسمين عبد الحميد هاشم،أسماء رجب محمد الشافعي وشريهان مدحت أبو علي.

وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة :"أطلقنا مسابقة كشاف المترجمين الخاصة بترجمة الأدب الأفريقي احتفالا باليوم العالمي لقارة أفريقيا والذي كرمنا فيه المترجم سمير عبد ربه الذي نقل الى العربية روائع الأدب الأفريقي، وبهذه المناسبة أطلقنا الدعوة للمترجمين المهتمين بترجمة الثقافة الأفريقية للمشاركة ايمانًا من المركز القومي للترجمة بأهمية ترجمة الثقافة الأفريقية، حيث يستكمل المركز مهمته في اكتشاف المترجمين في هذا التخصص المهم

‎كما نقدم قريبًا ورش عمل للفائزين تهدف إلى تنمية مهاراتهم في الترجمة.



وكان المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامى، قد كشف مؤخرًا عن الكتب الأكثر مبيعا فى شهر يوليو، التي سبق وأصدرها المركز من قبل، ومن بينهم كتاب للدكتور الراحل جابر عصفور.



وتصدرت الطبعة العربية من "اللسانيات.. مقدمة إلى المقدمات" من تأليف جين إتشسن، ومن ترجمة عبد الكريم محمد جبل، وفي المركز الثاني جاءت الطبعة العربية من "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس، وجاء فى المركز الثالث كتاب "وسط الجزيرة العربية وشرقها: 1862-1863" من تأليف وليام جيفورد بالجريف ومن ترجمة صبري محمد حسن.

ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي: "الاستشراق هيمنة مستمرة" من تأليف بيتر جران وترجمة سحر توفيق، كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية" من تأليف أندرو ديكسون وايت، ومن ترجمة جلال مظهر.