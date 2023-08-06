الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميرور: محمد صلاح ودى بروين على رادار الدورى السعودى فى صيف 2024

محمد صلاح وكيفين
محمد صلاح وكيفين دي بروين

أصبح نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، على رادار الدوري السعودي منذ الميركاتو الصيفي الحالي.

الدوري السعودي يخطط لضم محمد صلاح وكيفين دي بروين في صيف 2024

وفجرت صحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح، والبلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الأندية السعودية أبدت رغبتها واهتمامها الشديد بالتعاقد مع الثنائي محمد صلاح وكيفين دي بروين في الصيف الحالي، أو الانتظار حتى الصيف المقبل على الأقل، واستغلال انتهاء عقودهما في 30 يونيو 2025 رفقة أنديتهما ليفربول ومانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، الصادر صباح اليوم الإثنين، أن محمد صلاح وكيفن دي بروين يتواجدان على طاولة الصفقات التي تحظى بأولوية التعاقد معها في الصيف المقبل على أقصى تقدير.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، والترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم، والتي بدأت بضم البرتغالي كريسيتانو رونالدو إلى صفوف النصر في يناير 2023.

وبالفعل نجحت السعودية في إبرام صفقات من العيار الثقيل في الصيف الحالي، مثل: السنغالي ساديو ماني، ومواطنه إدوارد ميندي، الفرنسي كريم بنزيما، الجزائري رياض محرز، الإنجليزي جوردان هندرسون وغيرهم.

من ناحية أخرى، تواجد محمد صلاح في المركز السابع في قائمة أفضل 20 لاعبًا في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك من قِبل تصويت الجماهير على الاستفتاء الذي قام به موقع "Betfair" الإنجليزي، بمناسبة مرور 30 سنة على البريميرليج.

وتفوق محمد صلاح على العديد من النجوم أبرزهم واين روني، ديديه دروجبا، فرانك لامبارد وبول سكولز، بينما تصدر القائمة النجم الفرنسي تييري هنري، مهاجم أرسنال السابق، وفي المركز الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

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